Arkas, Aslan avında

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde İstanbul BŞB’e 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti. Sezonun ilk 2 haftasında evinde Tokat Belediye Plevne’yi 3-1, deplasmanda Sorgun BLD’yi 3-0 yenerek 2’de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra fren yaptı. Mavi beyazlılar, 3. haftada iç sahada Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-0 yenildikten sonra İstanbul’dan 3-2’lik mağlubiyetle dönerek yara aldı. Mavi beyazlılar, pazar günü evinde lider Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.