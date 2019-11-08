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    HaberlerEge HaberleriArkas, Aslan avında
    08.11.2019 - 00:26 |

    Arkas, Aslan avında

    Arkas, Aslan avında

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde İstanbul BŞB’e 3-2 mağlup olan Arkasspor, üst üste ikinci yenilgisini alarak düşüşe geçti. Sezonun ilk 2 haftasında evinde Tokat Belediye Plevne’yi 3-1, deplasmanda Sorgun BLD’yi 3-0 yenerek 2’de 2 yapan İzmir temsilcisi daha sonra fren yaptı. Mavi beyazlılar, 3. haftada iç sahada Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-0 yenildikten sonra İstanbul’dan 3-2’lik mağlubiyetle dönerek yara aldı. Mavi beyazlılar, pazar günü evinde lider Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

    Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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    7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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