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    HaberlerEge HaberleriArkas, eskiyi arattı!
    12.11.2019 - 07:50 |

    Arkas, eskiyi arattı!

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti.

    Arkas, eskiyi arattı!

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 3 sezonda final oynayan Arkasspor, bu yıl galibiyetlerle başladığı ligde son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk 2 maçında evinde Tokat Belediye Plevne’yi, deplasmanda Sorgun Belediye’yi mağlup eden İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Mavi beyazlılar bu periyotta Fenerbahçe’ye 3-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray’a 3-2’lik skorlarla mağlup oldu. Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Arkasspor, 8 puanla 6. sırada yer buldu. İzmir ekibi, 18 Kasım’da deplasmanda Arhavi Voleybol’la karşı karşıya gelecek.

    Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSULTANBEYLİ'de 2 kişinin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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