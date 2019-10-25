Arkas ile Ekonomi’den ‘sanat’ için işbirliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi (İEÜ KREA) ve Arkas Sanat Merkezi’nin işbirliğiyle, 25 Ekim - 5 Aralık günleri arasında ‘Picasso ile Kübik Bakmak’ temalı bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Katılımcıların, ünlü İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso’nun eserlerini sorgulayarak yaratıcılıklarını geliştirmeleri amacıyla hazırlanan program kapsamında, alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak yer aldığı 5 seminer ve 2 atölye çalışması düzenlenecek. Fransız Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılacak tüm seminerler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.

İki seminer birden

Program kapsamında, ilk olarak bugün iki seminer birden gerçekleştirilecek. İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nden Prof. Dr. Alexander Van Eck ile İEÜ Yaratıcı Ekonomi Araştırmaları Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın, ‘Gerçeklik sonrası çağda kübik bakmak’ konusunda bilgilerini paylaşacak. İki seminer de saat 18.30’da başlayacak.

Ayrıca İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Dr. Ebru Corsini moderasyonunda yürüttükleri aynalama teknikli desen çalışmaları izleyiciler ile buluşacak. İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin, “Picasso aşçı olsa” fikrinden yola çıkarak hazırlayacakları lezzetler ise, İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Program hakkında bilgi veren İEÜ KREA Merkezi Müdürü Sevay İpek Aydın, “Resim sanatının İzmir’deki değerli konuğu Picasso’ya, farklı açılardan yaklaşarak, yaratıcılığın şehrimizin kültür ekonomisine katkılarını yaygınlaştırmayı hedefledik.

Merkez olarak, içinde tasarım ve yaratıcılığın olduğu her unsurdaki ekonomik değeri, görünür kılmaya çalışıyoruz. Aralık ayına kadar Picasso’ya farklı noktalardan bakacağız. Tüm bu etkinliklere, İzmir için yeni bir başlangıç olarak bakıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tarz etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.

5 Ocak’a kadar açık

5 Ocak’a kadar Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ‘Picasso: Gösteri Sanatı’ sergisinin direktörü Müjde Unustası da, “İşbirliği sayesinde daha çok sanatseverin Picasso’yu ve Kübizmi anlamasını, yorumlamasını sağlayacağız” diye konuştu.