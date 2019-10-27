27.10.2019 - 01:18 |
Arkas ilk sınavında
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 3 sezonu ikincilikle tamamlayan Arkasspor, yarın 2019-20 sezonunun ilk haftasında evinde Tokat Belediye Plevnespor’la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Genç ve dinamik bir ekiple yeni sezonda da zirve için mücadele edeceklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, tüm takımlara iyi bir sezon dileğinde bulundu. Özden, Güzel ve çekişmeli bir sezon bizleri bekliyor. İlk maçımızda Tokat Belediye Plevne’yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.