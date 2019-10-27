Arkas ilk sınavında

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Genç ve dinamik bir ekiple yeni sezonda da zirve için mücadele edeceklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, tüm takımlara iyi bir sezon dileğinde bulundu. Özden, Güzel ve çekişmeli bir sezon bizleri bekliyor. İlk maçımızda Tokat Belediye Plevne’yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.