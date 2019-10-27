BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD 5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeArkas ilk sınavında
    27.10.2019 - 01:18 |

    Arkas ilk sınavında

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 3 sezonu ikincilikle tamamlayan Arkasspor, yarın 2019-20 sezonunun ilk haftasında evinde Tokat Belediye Plevnespor’la karşılaşacak.

    Arkas ilk sınavında

    İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Genç ve dinamik bir ekiple yeni sezonda da zirve için mücadele edeceklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, tüm takımlara iyi bir sezon dileğinde bulundu. Özden, Güzel ve çekişmeli bir sezon bizleri bekliyor. İlk maçımızda Tokat Belediye Plevne’yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
    daha fazla video için
    Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

    İşte terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler Resmi Gazete'de

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terfiler Resmi Gazete'de

    Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

    Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

    Türkiye'de şu an saat kaç?

    Türkiye'de şu an saat kaç?

    Sıradaki Haber