Arkas, İnegöl’de kazanmaya çıkacak

İnegöl Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligin son basamağında yer alan rakipleri karşısında maça iyi konsantre olduklarını belirterek, “Ligde rakiplerimizin konumuna bakmadan iyi oyun ve galibiyet için sahaya çıkıyoruz. İzmir’e istediğimiz sonuçla döneceğiz” dedi.