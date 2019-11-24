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    HaberlerEge HaberleriArkas, İnegöl’de kazanmaya çıkacak
    24.11.2019 - 02:41 |

    Arkas, İnegöl’de kazanmaya çıkacak

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenilen Arkasspor, bugün Bursa deplasmanında İnegöl Belediyespor’un konuğu olacak.

    Arkas, İnegöl’de kazanmaya çıkacak

    İnegöl Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligin son basamağında yer alan rakipleri karşısında maça iyi konsantre olduklarını belirterek, “Ligde rakiplerimizin konumuna bakmadan iyi oyun ve galibiyet için sahaya çıkıyoruz. İzmir’e istediğimiz sonuçla döneceğiz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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