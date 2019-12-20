Arkas Trio büyüledi

Dünya çapında pek çok ödüle sahip olan sanatçılardan oluşan, Türkiye’nin ilk kurumsal üçlüsü Arkas Trio, Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde müzikseverlerle buluştu. Keman sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyanist Emre Elivar ve Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda birincilik kazanan Alman çellist Gustav Rivinius’tan oluşan Arkas Trio, izleyenleri büyüledi.