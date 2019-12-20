20.12.2019 - 00:01 |
Arkas Trio büyüledi
Buca’nın kültürel değerlerini yaşatmak ve kenti sanatın merkezi yapmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.
Dünya çapında pek çok ödüle sahip olan sanatçılardan oluşan, Türkiye’nin ilk kurumsal üçlüsü Arkas Trio, Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde müzikseverlerle buluştu. Keman sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyanist Emre Elivar ve Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda birincilik kazanan Alman çellist Gustav Rivinius’tan oluşan Arkas Trio, izleyenleri büyüledi.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.