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    HaberlerEge Haberleri Arkas Trio büyüledi
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    20.12.2019 - 00:01 |

    Arkas Trio büyüledi

    Buca’nın kültürel değerlerini yaşatmak ve kenti sanatın merkezi yapmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

    Arkas Trio büyüledi

    Dünya çapında pek çok ödüle sahip olan sanatçılardan oluşan, Türkiye’nin ilk kurumsal üçlüsü Arkas Trio, Buca Protestan Baptist Kilisesi’nde müzikseverlerle buluştu. Keman sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyanist Emre Elivar ve Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda birincilik kazanan Alman çellist Gustav Rivinius’tan oluşan Arkas Trio, izleyenleri büyüledi.

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