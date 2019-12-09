Arkas’ın gözü Avrupa'da

Üst üste 4 sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdikten sonra bu yıl ülkemizi en son 2015’te yer aldığı CEV Kupası’nda temsil edecek İzmir ekibi, 19 Aralık’ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi Bükreş’ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.