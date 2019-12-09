10.12.2019 - 00:00 |
Arkas’ın gözü Avrupa'da
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda Halkbank’ı 3-0 yenerek 3’te 3 yapan Arkasspor’da gözler yarın Romanya’da Dinamo Bükreş’le oynanacak CEV Kupası 16’lı finaller ilk maçına çevrildi.
Üst üste 4 sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdikten sonra bu yıl ülkemizi en son 2015’te yer aldığı CEV Kupası’nda temsil edecek İzmir ekibi, 19 Aralık’ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi Bükreş’ten avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.