08.12.2019 - 00:01 |
Arkas’ın inancı tam
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üst üste İnegöl Belediyespor ve Ziraat Bankası’nı 3-0’lık skorlarla yenerek çıkışa geçen Arkasspor, bugün deplasmanda Halkbank’la karşı karşıya gelecek.
Başkent Voleybol Salonu’nda saat 19.00da başlayacak mücadeleyi TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.