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    HaberlerEge Haberleri Arkas’ın inancı tam
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    08.12.2019 - 00:01 |

    Arkas’ın inancı tam

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üst üste İnegöl Belediyespor ve Ziraat Bankası’nı 3-0’lık skorlarla yenerek çıkışa geçen Arkasspor, bugün deplasmanda Halkbank’la karşı karşıya gelecek.

    Arkas’ın inancı tam

    Başkent Voleybol Salonu’nda saat 19.00da başlayacak mücadeleyi TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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