03.11.2019 - 01:55 |
Arkas’ın konuğu Kanarya
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk 2 maçında Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediye’yi (D) yenerek 2’de 2 yapan Arkasspor, bugün evinde Fenerbahçe HDI Sigorta’yla karşı karşıya gelecek.
Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Bizim gibi sezona 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe önünde önemli bir sınav vereceğiz. Zevkli, heyecanlı ve voleybol kalitesi üst seviyede bir maç bizleri bekliyor. İzmirli voleybol severlerden destek bekliyoruz” dedi.
Arnavutköy'de yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi...Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.