Arkas’ın konuğu Kanarya

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Bizim gibi sezona 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe önünde önemli bir sınav vereceğiz. Zevkli, heyecanlı ve voleybol kalitesi üst seviyede bir maç bizleri bekliyor. İzmirli voleybol severlerden destek bekliyoruz” dedi.