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    HaberlerEgeArkas’ın konuğu Kanarya
    03.11.2019 - 01:55 |

    Arkas’ın konuğu Kanarya

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk 2 maçında Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediye’yi (D) yenerek 2’de 2 yapan Arkasspor, bugün evinde Fenerbahçe HDI Sigorta’yla karşı karşıya gelecek.

    Arkas’ın konuğu Kanarya

    Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Bizim gibi sezona 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe önünde önemli bir sınav vereceğiz. Zevkli, heyecanlı ve voleybol kalitesi üst seviyede bir maç bizleri bekliyor. İzmirli voleybol severlerden destek bekliyoruz” dedi.

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