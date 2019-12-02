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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor, evinde Ziraat’e bileniyor
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Arkasspor, evinde Ziraat’e bileniyor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde geçen hafta deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor bugün 9. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası ile karşılaşacak.

    Arkasspor, evinde Ziraat’e bileniyor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde geçen hafta deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor bugün 9. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Ziraat Bankası’nı seyircimizin desteğiyle yenmek ve üst üste 2. galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi. Ligde Arkasspor 6. sırada, Ziraat Bankası 3. basamakta yer alıyor.

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