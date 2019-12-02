02.12.2019 - 07:50 |
Arkasspor, evinde Ziraat’e bileniyor
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde geçen hafta deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor bugün 9. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası ile karşılaşacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde geçen hafta deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor bugün 9. hafta mücadelesinde evinde Ziraat Bankası ile karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Ziraat Bankası’nı seyircimizin desteğiyle yenmek ve üst üste 2. galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi. Ligde Arkasspor 6. sırada, Ziraat Bankası 3. basamakta yer alıyor.
Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.