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    HaberlerEge HabeleriArkasspor, İstanbul deplasmanında
    06.11.2019 - 01:44 |

    Arkasspor, İstanbul deplasmanında

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk 2 maçını kazandıktan sonra evinde Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-0 yenilen Arkasspor, bugün hafta içi mesaisinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

    Arkasspor, İstanbul deplasmanında

     Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. İzmir ekibi, galibiyeti bulunmayan ve son sırada yer alan rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak.

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