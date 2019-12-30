30.12.2019 - 00:02 |
‘Arp Kraliçesi’ hayran bıraktı
Türkiye’nin dünyaca ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Karaburun Halk Eğitim Merkezi’nde konser verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, sanat yönetmenliğini Veysel Eryürek’in yaptığı konser öncesinde çocuklar için atölye çalışması da gerçekleştiren Pancaroğlu, arp enstrümanını tanıttı, çocuklara müzik serüvenini de anlattı.
Konserde geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki eserler çalan ‘Arp Kraliçesi’ dinleyicilerini adeta büyüledi.
Konserin ardından Pancaroğlu’na çiçek takdim eden Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Ülkemizde kadınların sanatın içinde yer alarak neleri başarabileceğini, gelecek nesillere nasıl örnek olacağını bir kez daha gördük. Sanatçımız Şirin Pancaroğlu ile gurur duyuyoruz” dedi.
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