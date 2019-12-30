Konserde geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki eserler çalan ‘Arp Kraliçesi’ dinleyicilerini adeta büyüledi.

Konserin ardından Pancaroğlu’na çiçek takdim eden Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Ülkemizde kadınların sanatın içinde yer alarak neleri başarabileceğini, gelecek nesillere nasıl örnek olacağını bir kez daha gördük. Sanatçımız Şirin Pancaroğlu ile gurur duyuyoruz” dedi.