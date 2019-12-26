Arp kraliçesi Karaburun’da

Klasik müzik geleneğinden yetişen, geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avangart türlerindeki çalışmalarıyla beğeni toplayan Türkiye’nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, 28 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Karaburun Halk Eğitim Merkezi’nde konser verecek. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Türk ve Batı müziğinden örneklerin yer alacağı konsere tüm Karaburun halkını davet etti.