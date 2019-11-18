18.11.2019 - 01:19 |
Arp ve gitar resitali
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Yonca Özkan Bilenoğlu ve Bekir Küçükay Arp ve Gitar Resitali konserinde farklı kültürlerden bestecilerin orijinal eserleri dinleyicilerle buluşturacak.
Konser, 20 Kasım saat 20.00’de Küçük Salon’da.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.