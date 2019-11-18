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    HaberlerEge HaberleriArp ve gitar resitali
    18.11.2019 - 01:19 |

    Arp ve gitar resitali

    Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Yonca Özkan Bilenoğlu ve Bekir Küçükay Arp ve Gitar Resitali konserinde farklı kültürlerden bestecilerin orijinal eserleri dinleyicilerle buluşturacak.

    Konser, 20 Kasım saat 20.00’de Küçük Salon’da.

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