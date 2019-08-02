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    HaberlerEgeArpadere, karanlıktan kurtuldu
    02.08.2019 - 01:36

    Arpadere, karanlıktan kurtuldu

    Arpadere, karanlıktan kurtuldu

    İzmir’in Kınık ilçesinin kırsal Arpadere Mahallesi yaylasına, 5.5 kilometrelik enerji nakil hattı döşendi, uzun yıllardır beklediği elektriğe kavuşan yaylada yaşayan 100 aile sevinç yaşadı.

    Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 8 Mart 2017’de ilçeyi ziyaret eden dönemin başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, Kınık’a 18 kilometre uzaklıktaki 450 nüfuslu kırsal Arpadere Mahallesi’nin yaylasında yaşayan 100 ailenin uzun yıllardır elektrik olmadan, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü iletti.

    Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Gediz Elektrik şirketi tarafından Arpadere Yaylası’na 3 adet 100 kilovatlık trafo konulup, 270 alçak gerilim direği dikildi, 5.5 kilometrelik enerji nakil hattı döşendi.

    Yaylaya milyonluk yatırım

    Toplam 2 milyon liraya mal olan projeyle Arpadere Yaylası’nda yaşayanlar, elektriğe kavuştu. Yaylaya ilk elektrik törenle verildi. Programa katılan Başkan Sadık Doğruer, “Emeklerinden dolayı son Başbakanımız Binali Yıldırım’a, eski bakanımız Nihat Zeybekçi’ye, İzmir milletvekillerine, TEDAŞ genel müdürümüze, Kaymakamımız Mustafa Ergün’e, Gediz Elektrik Kınık şefi Yüksel Ceylan’a teşekkür ederim” dedi. Yayla sakinleri de, “Artık teknolojik aletleri kullanacağız. Bizleri karanlıktan kurtardılar” dedi.

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