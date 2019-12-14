Arsaya sahip çıktı

21 milyon 400 bin lira bedelle arsayı özel mülkiyete geçmekten kurtaran Başkan Cemil Tugay, “Halkın arsasını halk için değerlendireceğiz. Bu süreçte yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Aynı müzayedede satışa sunulan ve planlarda ‘açık spor alanı’ ile ‘rekreasyon alanı’ olan iki arsaya ise alıcı çıkmazken, Başkan Tugay bu alanlar için de TOKİ ile masaya oturacaklarını açıkladı.