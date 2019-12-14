14.12.2019 - 00:04 |
Arsaya sahip çıktı
TOKİ tarafından, planlarda ‘belediye hizmet alanı’ olmasına rağmen İstanbul’da müzayedeyle satışa çıkarılan Mavişehir’deki 8.5 dönümlük arsayı Karşıyaka Belediyesi satın aldı.
21 milyon 400 bin lira bedelle arsayı özel mülkiyete geçmekten kurtaran Başkan Cemil Tugay, “Halkın arsasını halk için değerlendireceğiz. Bu süreçte yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi. Aynı müzayedede satışa sunulan ve planlarda ‘açık spor alanı’ ile ‘rekreasyon alanı’ olan iki arsaya ise alıcı çıkmazken, Başkan Tugay bu alanlar için de TOKİ ile masaya oturacaklarını açıkladı.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.