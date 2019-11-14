14.11.2019 - 01:08 |
Arslan, can suyunu öğrencilerle verdi
Türkiye genelinde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine bir destek de Edremit Belediyesi’nden geldi.
Başkan Selman Hasan Arslan, öğrencilerle birlikte fidanların can suyunu verdi. Başkan Arslan, “Doğa bilincini gençlere aşılamayı amaçlayan ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakacak olan böyle büyük bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.