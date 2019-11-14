Arslan, can suyunu öğrencilerle verdi

Başkan Selman Hasan Arslan, öğrencilerle birlikte fidanların can suyunu verdi. Başkan Arslan, “Doğa bilincini gençlere aşılamayı amaçlayan ve gelecek nesillere değerli bir miras bırakacak olan böyle büyük bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyorum” dedi.