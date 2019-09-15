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    HaberlerEgeArslan, muhtarların sorunlarını dinledi
    15.09.2019 - 02:15 |

    Arslan, muhtarların sorunlarını dinledi

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

    Arslan, muhtarların sorunlarını dinledi

    Sorunları dinleyen Başkan Arslan, “Başkana yakın muhtar, uzak muhtar diye bir şey olmayacak. Birlikte çalışacağız, birlikte daha iyi işler yapacağız” dedi. Muhtarlar da, Edremit’te Muhtarlar Derneği kurulması için çalışmalara başlandığını vurguladı.

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