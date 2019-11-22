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    HaberlerEge HaberleriArslan’dan mektup var
    22.11.2019 - 07:50 |

    Arslan’dan mektup var

    Edremit Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü sebebiyle Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenledi.

    Arslan’dan mektup var

    Çocukların yasal haklarının anlatıldığı animasyon filmi gösterimiyle başlayan program, oyunlarla devam etti. Çocuklar, haklarıyla ilgili sloganları uzman personel eşliğinde pankartlara yazdı. Başkan Selman Hasan Arslan’da miniklerin coşkusuna ortak oldu; Edremit Belediyesi’nin hazırladığı ve içinde kendi mektubu da bulunan Çocuk Hakları Kitapçığı’nı hediye etti. Başkan Arslan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

    ‘Kendini daima sev’

    “Fiziksel, zihinsel bir sağlıklı gelişim ve eşitlik içinde mutlu bir gelecek içinde sen, sahip olduğun hakların bilincinde olmalı ve bir gün biz yetişkinler bu hakları bilerek ya da bilmeyerek ihlal edersek, karşımızda dimdik durmalı ve haklarını savunmalısın. Kendini daima sev. Hayatta mutlu olmayı ve bu mutluluğu çevrendekilerle paylaşmayı seç.”

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