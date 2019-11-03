Artık herkes satış yapamayacak

İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener ve İzmir Oto Galericileri Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (OTOKENT) Başkanı Fevzi Demir’in Ankara’daki temasları sonrası, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar” bölümünüde düzenlenme yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, “OTOKENT’te faaliyet gösteren işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretiyle ilgili yetki belgesi almaları konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

İtibar geri geldi

Yetki belgesi törenine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, mesleğin ve esnafın itibarının artacağını dile getirdi. Bundan sonra yetki belgesi olmayanların araba satamayacağını belirten Çankırı, “Bu durum tabi devletin vergi kaçağını önlemesi açısından son derece önem taşıyor. Bunun yanında yeni süreçle birlikte galerici, esnaf, tacir ve sanatkarların dolandırıcı gibi görülmesinin de önüne geçilecek” dedi.