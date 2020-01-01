İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Kadın Kolları üyeleri, 2019 yılında yaşanan kadına şiddet olaylarına ‘Yeter artık’ dedi, alınması gereken önlemleri masaya yatırdı.

405 ölüm

2019 yılında üzücü olayların yaşandığını belirten İESOB Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Vural, “Cinsiyet eşitliğinde 144 ülkede 130’uncu sıradayız. 2019 yılında 10 ayda, 413 çocuk cinsel istismarı, 405 kadın cinayeti, 500 kız çocuk evliliği yaşandı. Daha etkin yasal düzenleme ve örgütlen çalışımlarına katkı koymak için bizde varız. Güneşten ışık yontan, aydınlık yarınlara koşan esnaf kadınlara selam olsun. 2020 yılının dünyada ve ülkemizde insan haklarına saygının, sosyal barışın sağlandığı yıl olmasını diliyoruz” diye konuştu.

İESOB Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Emine Gürler ise, “Her türlü fiziki sözlü şiddetin ortadan kalkması kadın cinayetlerinin taciz ve tecavüzlerin son bulması ilgililerin gerekli cezayı indirimsiz olarak uygulamasını diliyoruz” dedi. dedi.