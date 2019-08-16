Artık yüzü gülüyor

Kullanması gereken kremler yardımseverlerce karşılanan minik Kayra iptal edilen engelli raporunu da yeniden aldı, sevinci ikiye katlandı.İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve halk arasında balık derisi olarak bilinen ‘İktiyozis’ hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Kayra Uzman, müjde üstüne müjde aldı. Yüzde 100 engelli raporunun iptal edilmesiyle kullanması gerek kremlerin masrafını karşılayamayan aileye, DHA’nın haberinin ardından yardımseverler el uzattı. Durumu öğrenen yetkililer de Kayra’nın tekrar heyete girip rapor alması için harekete geçti. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde heyete giren Kayra’ya ‘Özel gereksinimi vardır’ raporu verildi.

20 dakikada bir

Karardan mutluluk duyduklarını belirten anne Süheyla Uzman, “Birkaç ay içinde ikinci güzel haberimizi aldık. Yapılan krem yardımıyla birlikte Kayra’nın yaraları iyileşmeye başladı. Umarım bu rapor bizim temel ihtiyaçlarımız olan krem ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Başka talebimiz asla yok. Kayra, kaşıntıları nedeniyle sosyalleşemiyor ve güneşten korunmak için dışarı çıkamıyor. 20 dakikada bir krem sürmek gerekiyor. Düştüğü zaman derisi hassas olduğu için kanama fazla oluyor ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Onula birlikte ben de okula gidiyorum” diye konuştu. Anne Süheyla Uzman, bundan sonraki süreçte engelli maaşı bağlanması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.