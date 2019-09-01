01.09.2019 - 07:50
Aryom Koru satış ofisine ödül geldi
Gaziemir’de doğayla iç içe konumu ve beş yıldızlı otel konforuyla dikkat çeken Aryom Koru’nun satış ofisinin iç mimari projesini üstlenen Şema Mimarlık, “2019 yılı En İyi Uluslararası Mimarlık ve İç Mimari Tasarım” ödülü kazandı.
Gaziemir’de doğayla iç içe konumu ve beş yıldızlı otel konforuyla dikkat çeken Aryom Koru’nun satış ofisinin iç mimari projesini üstlenen Şema Mimarlık, “2019 yılı En İyi Uluslararası Mimarlık ve İç Mimari Tasarım” ödülü kazandı. Satış ofisinin, uluslararası platformda kabul gören Build Mimarlık Ödülleri’ne layık görülmesinden ötürü gurur duyduklarını belirten Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Günday, mimari projesi Tres Mimarlık - Nüzhet Albayrak, iç mimari projesi Şema Mimarlık - Elif Kınıkoğlu tarafından yapılan Aryom Koru satış ofisinin modern ve şık tasarımıyla dikkat çektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.