Aryom Koru satış ofisine ödül geldi

Gaziemir’de doğayla iç içe konumu ve beş yıldızlı otel konforuyla dikkat çeken Aryom Koru’nun satış ofisinin iç mimari projesini üstlenen Şema Mimarlık, “2019 yılı En İyi Uluslararası Mimarlık ve İç Mimari Tasarım” ödülü kazandı. Satış ofisinin, uluslararası platformda kabul gören Build Mimarlık Ödülleri’ne layık görülmesinden ötürü gurur duyduklarını belirten Aryom İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Günday, mimari projesi Tres Mimarlık - Nüzhet Albayrak, iç mimari projesi Şema Mimarlık - Elif Kınıkoğlu tarafından yapılan Aryom Koru satış ofisinin modern ve şık tasarımıyla dikkat çektiğini söyledi.