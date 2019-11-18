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    HaberlerEge HaberleriAryom Koru’da satranç turnuvalı kutlama
    18.11.2019 - 01:23 |

    Aryom Koru’da satranç turnuvalı kutlama

    Gaziemir’de doğayla iç içe konumu ve konforuyla dikkat çeken Aryom Koru, Deha Satranç Kulübü işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü satranç turnuvasıyla kutlayacak.

    Aryom Koru’da satranç turnuvalı kutlama

    Aryom İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, “Turnuvayı gelecek yıllarda geleneksel hale getirip daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

    Saklandığı köy evinde yakalandıKütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i evinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaralayan, eski eşinin sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncı Fatih Görü'yü ise iş yerinde öldüren Süleyman D.'nin Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirledi.
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