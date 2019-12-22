Aryom Koru’dan çocuklara özel parti

Aryom Koru Site Yöneticisi Fatih Türe, sosyal yaşama özel önem verdiklerini dile getirdi. Türe, İzmirliler için mimarisi, sosyal donatıları, beş yıldızlı otel konforu ve doğayla iç içe konumunun yanı sıra; herkesin özlediği samimi komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün hayat bulduğu eşsiz bir yaşam sunduklarını belirtti.