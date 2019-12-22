22.12.2019 - 00:02 |
Aryom Koru’dan çocuklara özel parti
Doğa ile iç içe yatay mimari tasarımı ve zengin sosyal donatıları ile yeni nesil yaşam merkezi Aryom Koru’da mutlu çocuk partisi düzenlendi.
Aryom Koru Site Yöneticisi Fatih Türe, sosyal yaşama özel önem verdiklerini dile getirdi. Türe, İzmirliler için mimarisi, sosyal donatıları, beş yıldızlı otel konforu ve doğayla iç içe konumunun yanı sıra; herkesin özlediği samimi komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün hayat bulduğu eşsiz bir yaşam sunduklarını belirtti.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.