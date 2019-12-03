Aryom Koru’ya özel hediye

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, Aryom Koru’ya engelli vatandaşların hem açık havuz hem de kapalı havuzda yararlanabilmesi için özel olarak tasarlanan engelli havuz asansörü hediye ettiklerini söyledi. Günday, “Vatandaşlarımız engelli havuz asansörünü kullanarak hem vücut sağlığını koruyacak hem de sosyalleşebilecek” diye konuştu.