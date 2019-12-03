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    HaberlerEge Haberleri Aryom Koru’ya özel hediye
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Aryom Koru’ya özel hediye

    Aryom İnşaat A.Ş, Gaziemir Aryom Koru sitesi için engelliler gününe özel olarak anlamlı bir bağış gerçekleştirdi.

    Aryom Koru’ya özel hediye

    Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, Aryom Koru’ya engelli vatandaşların hem açık havuz hem de kapalı havuzda yararlanabilmesi için özel olarak tasarlanan engelli havuz asansörü hediye ettiklerini söyledi. Günday, “Vatandaşlarımız engelli havuz asansörünü kullanarak hem vücut sağlığını koruyacak hem de sosyalleşebilecek” diye konuştu.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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