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    HaberlerEge HaberleriARYOM’dan kışa merhaba
    23.11.2019 - 00:00 |

    ARYOM’dan kışa merhaba

    ARYOM’dan kışa merhaba

    Doğayla iç içe konumu ve konforuyla dikkat çeken ARYOM Koru, 1 Aralık Pazar günü, kışa merhaba diyor. Müzik ve lezzet dolu partide, DJ Serkan Sağsöz, 80’ler 90’lar cover ve ambiance tarzlarıyla konukları eğlendirecek.

    Konutların konforu kadar sosyal yaşama da önem verdiklerini dile getiren ARYOM İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Günday, “Konuklarımız, Şef Şaban Şenyüz’ün hazırladığı birbirinden lezzetli ikramlar ile keyifli ve lezzet dolu saatler yaşayacak. Partimizde yeni komşular, birbirleriyle tanışacak. Projemiz; mimarisi, sosyal donatıları, beş yıldızlı otel konforu ve doğayla iç içe konumu yanı sıra, herkesin özlediği mahalle kültürüne de hayat verecek” dedi.

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