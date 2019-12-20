Asansör bakımları mühendislere emanet

Güzelbahçe Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında, asansörlerin yıllık periyodik kontrolleriyle ilgili protokol mevzuattaki değişiklikle dört yıllık olarak yeniden imzalandı. Başkan Mustafa İnce, “Amacımız kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu kurallara herkesin riayet etmesi ve herhangi bir kazaya mahal vermemek” dedi. Protokole göre; 2023 yılı sonuna kadar asansörlerin periyodik bakım ve kontrollerini makine mühendisleri yapacak.