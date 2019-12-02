Asarlık’a üç yatırım birden

Menemen’in Asarlık ve Yeşilpınar mahallelerinde yapımı tamamlanan taziye evleri düzenlenen törenle açıldı. Törenlerde konuşan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Buralarda hem dayanışma içinde oluyor, hem de acılarımızı paylaşıyoruz. Asarlıklı dostlarıma 3. Taziye Evi’nin de müjdesini vermek istiyorum. Turgut Özal Bulvarı’nı da baştan sona yeniliyoruz. Haziran ayı itibariyle Asarlık’a doğalgaz da gelecek” diye konuştu.