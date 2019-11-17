17.11.2019 - 01:08 |
Aşigo 3 puan peşinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 4 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, bugün Kırşehir Belediyespor deplasmanında zincir kırmaya çalışacak.
Kırşehir Ahi Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak.Grupta Play Off hattındaki Kırşehir 23 puan toplarken Uşakspor ise 12 puanla düşme hattının 2 basamak üzerinde yer alıyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.