14.12.2019 - 00:00 |
Aşigo, dümeni Şimşir’e verdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor, Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Sayın Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Şu an bu görevi yürütmekte olan Teknik Direktörümüz Yusuf Soysal da yeni teknik ekibimizin kadrosunda yer alacak. Hocamıza ve Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.