Aşigo, dümeni Şimşir’e verdi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Uşakspor Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda Sayın Hasan Erkin Şimşir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Şu an bu görevi yürütmekte olan Teknik Direktörümüz Yusuf Soysal da yeni teknik ekibimizin kadrosunda yer alacak. Hocamıza ve Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.