24.11.2019 - 02:43 |
Aşigo içeride 3 puan avında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralara gerileyen Uşakspor bugün evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.
Uşak 1 Eylül Stadı’nda hakem Tarık Güldal’ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 13.30’da çalacak.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.