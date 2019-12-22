22.12.2019 - 00:00 |
Aşigo’da yaprak dökümü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor’da kadroda operasyon yapıldı.
Kırmızı siyahlı kulüp, Ali Say ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor’da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı.
Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.