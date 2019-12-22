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    HaberlerEge Haberleri Aşigo’da yaprak dökümü
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    22.12.2019 - 00:00 |

    Aşigo’da yaprak dökümü

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 3 maçını kazanıp devre arasına 21 puanla girerek nefes alan Uşakspor’da kadroda operasyon yapıldı.

    Aşigo’da yaprak dökümü

    Kırmızı siyahlı kulüp, Ali Say ve Tuğrul Başkan ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Uşakspor’da Ali Say, ilk yarıda 13, Tuğrul ise 10 maçta görev almıştı.

     

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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