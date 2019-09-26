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    HaberlerEgeAsırlık çınar yaşamını yitirdi
    26.09.2019 - 02:25 |

    Asırlık çınar yaşamını yitirdi

    Asırlık çınar yaşamını yitirdi

    Karşıyaka’nın simge isimlerinden olan matematik öğretmeni Hasan Tahsin Abakan, 100 yaşında vefat etti. Hayat hikayesi, geçtiğimiz yıllarda ‘Makedonya’dan esen imbat’ ismiyle yazar Yücel İzmirli tarafından kitaplaştırılan Abakan’ın ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı. Yaşa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Abakan, bugün ya da yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

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