‘Aşk İksiri’nde son üç oyunu kaçırmayın!

İzmir Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin ‘Aşk İksiri’ adlı komik operasını, 5, 7 ve 12 Kasım’da son kez Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleyecek. Aşk İksiri, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde konuk Rumen şef Vladimir Lungu ve Tolga Taviş yönetiminde ve Ankara Devlet Opera ve Balesi rejisörü Figen Ayhan Karakelle’nin rejisiyle sahneye konulacak.