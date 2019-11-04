04.11.2019 - 07:50 |
‘Aşk İksiri’nde son üç oyunu kaçırmayın!
İzmir Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin ‘Aşk İksiri’ adlı komik operasını, 5, 7 ve 12 Kasım’da son kez Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleyecek.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, geçen sezon sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin ‘Aşk İksiri’ adlı komik operasını, 5, 7 ve 12 Kasım’da son kez Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleyecek. Aşk İksiri, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde konuk Rumen şef Vladimir Lungu ve Tolga Taviş yönetiminde ve Ankara Devlet Opera ve Balesi rejisörü Figen Ayhan Karakelle’nin rejisiyle sahneye konulacak.
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.