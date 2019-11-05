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    HaberlerEgeAşkefza’dan çağrı var
    05.11.2019 - 01:30 |

    Aşkefza’dan çağrı var

    Aşkefza’dan çağrı var

    Adını, Türk sanat müziğindeki aşkefza makamından alan Aşkefza Kültür ve Sanat Derneği, çalışmalarını Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde sürdürüyor. Seyfi Sueriten ile Aynur Kılıç tarafından 2014 yılında kurulan dernekte halk müziği ve sanat müziği korolarında 75 korist yer alıyor. Kurucu Seyfi Sueriten, “Pazartesi ve salı günleri 19.00-21.00 arasında çalışıyoruz. Yeni sezon için kayıt yaptırmak isteyen, halk müziğine ve sanat müziğine gönül veren herkesi aramızda görmek istiyoruz” dedi. Facebook: Aşkefza Kültür ve Sanat Derneği, İnstagram: askefza_tsm_thm -YUSUF ÇINAR

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