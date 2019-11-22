ASKİ ekipleri, su sorununu çözüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kırsal mahallelerdeki su sorunlarını ortadan kaldıran Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Nazilli’ye bağlı Ketenova Mahallesi’nde 3 bin 100 metre hat döşeme çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşların bir sorun yaşamaması için çalıştıklarını söyledi.