Aslan’dan İzmir için üç proje

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. İşbirliği yapılabilecek projelerin masaya yatırıldığı görüşmede; güneş enerjisi, ihityaç sahiplerine konut ve eko turizm konuları gündeme geldi. Aslan, önerilerini şöyle sıraladı:

Dar gelirliye destek

“Güneş enerjisinden üretilecek elektrik dar gelirlilerin faydalanması için kullanılabilir. Belediye çalışanları ve yine dar gelirli vatandaşı, kooperatifleşme yolu ile konut sahibi yapabiliriz. Ayrıca tarım vasfını kaybetmiş araziler üzerinde sosyal içerikli, kırsal turizm felsefesi ile sürdürülebilir projeleri hayata geçirebiliriz.”