Aşure kazanları kaynadı

Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, “Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Çiğli’de de 24 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Yas-ı Muharrem Aşuresi’ düzenlendi. Başkan Utku Gümrükçü, “Birliğimiz daim olsun” diye konuştu. Bayraklı’da ise Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi’nde düzenlenen aşure etkinliğine Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Başkan Sandal, “Yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” ifadesini kullandı.