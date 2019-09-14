14.09.2019 - 03:35 |
Aşure kazanları kaynadı
Torbalı, Çiğli ve Bayraklı belediyeleri, aşure etkinliği düzenledi. Torbalı’da Türkmenköy Mahalle Konağı’ndaki etkinlikte Yolcu Bilgiç sahne aldı, deyişler eşliğinde semah gösterileri sunuldu.
Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, “Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Çiğli’de de 24 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Yas-ı Muharrem Aşuresi’ düzenlendi. Başkan Utku Gümrükçü, “Birliğimiz daim olsun” diye konuştu. Bayraklı’da ise Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi’nde düzenlenen aşure etkinliğine Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Başkan Sandal, “Yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” ifadesini kullandı.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!