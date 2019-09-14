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    HaberlerEgeAşure kazanları kaynadı
    14.09.2019 - 03:35 |

    Aşure kazanları kaynadı

    Torbalı, Çiğli ve Bayraklı belediyeleri, aşure etkinliği düzenledi. Torbalı’da Türkmenköy Mahalle Konağı’ndaki etkinlikte Yolcu Bilgiç sahne aldı, deyişler eşliğinde semah gösterileri sunuldu.

    Aşure kazanları kaynadı

    Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, “Dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Çiğli’de de 24 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Yas-ı Muharrem Aşuresi’ düzenlendi. Başkan Utku Gümrükçü, “Birliğimiz daim olsun” diye konuştu. Bayraklı’da ise Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi’nde düzenlenen aşure etkinliğine Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Başkan Sandal, “Yurttaşlarımızın tamamının başımızın üstünde yeri var” ifadesini kullandı.

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