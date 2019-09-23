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    HaberlerEgeAta sporuna sahip çıktılar
    23.09.2019 - 07:50 |

    Ata sporuna sahip çıktılar

    Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl 4. kez düzenlediği ‘Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ ilçeye heyecan yaşattı.

    Ata sporuna sahip çıktılar

    Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl 4. kez düzenlediği ‘Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ ilçeye heyecan yaşattı. Ortaköy Mesire Alanı’ndaki organizasyona halk ilgi gösterdi. Bir şenlik havasında yapılan güreşlerde kıyasıya çekişme vardı. Güreşlerden önceki kortej yürüyüşü de renkli anlara sahne oldu. Başkan Mehmet Çerçi, ata sporu güreşin çok önemli olduğunu belirtti, “Yunusemremizde de sağ olsunlar, halkımız güreş sporuyla çok ilgili. Organizasyonlara her zaman destek veriyorlar. Ata sporumuzu yaşatma yolunda bu organizasyonu ilerleyen dönemde daha da görkemli ve Yunusemre’ye yakışır şekilde düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

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