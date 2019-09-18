Ata tohumları tüm Türkiye’de

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl tüm Türkiye’ye ücretsiz olarak dağıttığı ‘Ata Tohumları’ Tunceli’de yeşerdi. Ailesi Nazilli’de yaşayan, Tunceli Hürriyet Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan Özgür Boran Gültekin, Büyükşehir’den tohumluk aldı, öğrencileriyle bunları yetiştirmeye başladı. Okulun uygun bahçesi olmadığı için duvarının dışında kendilerine bir bahçe yaptıklarını söyleyen Gültekin, çocukların dalından sebze ve meyve koparmanın tadına vardığını ifade etti.



Çocukların emeği



Öğrencilerinin toprakla uğraşarak doğanın önemini kavradığını kaydeden Gültekin, “Çocuklar dört duvar arasında sıkışmaktansa doğayla iç içe olmayı öğrendi. Ata Tohumları’nı yetiştirerek doğayla bütünleşiyor ve ürettiği ürünü çok seviyor” dedi. Kendi ailesinde de çocukluğundan bu yana kadınların Ata Tohumları’nı özenle koruduklarını, onları sarıp sarmaladıklarını ve zamanı geldiğinde toprakla buluşturduklarını ifade eden Gültekin, “Eski nesiller hep doğal beslendi. Şimdi ise alınan fidelerden ertesi yıl ürün elde edilemiyor. Dolayısıyla yediğimiz meyve sebzenin çoğu genetiği değiştirilmiş ürünler. Çocuklarımıza bunu anlattık. Artık çocuklarımız Ata Tohumları’nın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor” diye konuştu.



Başkana teşekkür



Aydın’da yetiştirilen ve tüm Türkiye’ye dağıtılan Ata Tohumları’nı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katıldığı bir televizyon programından öğrendiğini söyleyen Gültekin, “Bunu duyar duymaz Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni aradım. Bize çok güzel bir destek sundular. Çok mutluyuz ve kendisine minnettarız” ifadesini kullandı. Başkan Çerçioğlu’nun kadınlara yönelik tarım ve hayvancılık politikalarını da sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Gültekin “Başkanımız tarım ve hayvancılık politikalarıyla bize köklerimize sıkı sıkı bağlanmamız gerektiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.