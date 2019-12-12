Ata tohumu ücretsiz dağıtılacak

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince, Karaova bölgesinde bulunan belediye mülkiyetindeki arazilerde toprak işlenmeye başlandı.

Bu kapsamda Çömlekçi Mahallesinde bulunan iki ayrı arazide toprak işleme ve ekim işlemleri tamamlandı. Yerli tohumları çoğaltmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama neticesinde elde edilen tohumlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Hibe programı olarak başlanan uygulama ilk etapta toplam 50 dönümlük bir arazide hayata geçirilecek.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün başlattığı uygulamada öncelikli olarak kaybolmaya yüz tutan tohumlar tercih edildi.

İlk çalışmada, 9 dekar arazide doğal üretim olarak her sene ekimi yapılarak üretilmiş 180 kg Karakılçık Buğdayı Tohumunun ekimi yapıldı. Diğer bir araziye ise daha çok yemlik olarak kullanılan, doğal üretim olarak her sene ekimi yapılarak üretilmiş 840 kilogram Tritikale Tohumu ekildi.

‘Sertifikalı tarım yapalım’

Burhaniye’de Organik Tarım Platformu, Burhaniye Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir ile Burhaniye belediyeleri, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerinden oluşan platform, sertifikalı tarımla ilgili projeler üzerinde çalışmalar yapılması yönünde görüş birliğine vardı.