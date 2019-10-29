‘Atamızın izinden birlikte ilerleyelim’

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunum töreninin ardından, çevre düzenlemesi biten Dutlu Yol, Sonsuz Cumhuriyet Yürüyüşü ile yeniden hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yol Efes Selçuk’un ilk belediye başkanı olan Ahmet Sabri Yayla’nın geleceğe bıraktığı bir doğa mirasıdır. Zaman tüneli niteliğinde olan Dutlu Yol’u hep birlikte koruyalım” dedi.