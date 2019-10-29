30.10.2019 - 00:26 |
‘Atamızın izinden birlikte ilerleyelim’
Efes Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunum töreninin ardından, çevre düzenlemesi biten Dutlu Yol, Sonsuz Cumhuriyet Yürüyüşü ile yeniden hizmete açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu yol Efes Selçuk’un ilk belediye başkanı olan Ahmet Sabri Yayla’nın geleceğe bıraktığı bir doğa mirasıdır. Zaman tüneli niteliğinde olan Dutlu Yol’u hep birlikte koruyalım” dedi.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.