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    HaberlerEge HaberleriAta’nın çocukları satrançta buluştu
    26.11.2019 - 00:00 |

    Ata’nın çocukları satrançta buluştu

    Karabağlar Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği ‘Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası’ sona erdi. 2 gün süren turnuvaya yaklaşık 200’e yakın sporcu katıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, satranç federasyonu yetkilileri, Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve mahalle muhtarı tarafından verildi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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