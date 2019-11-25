Ata’nın çocukları satrançta buluştu

Karabağlar Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği ‘Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası’ sona erdi. 2 gün süren turnuvaya yaklaşık 200’e yakın sporcu katıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, satranç federasyonu yetkilileri, Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve mahalle muhtarı tarafından verildi.