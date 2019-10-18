Atatürk büstü ilk günkü gibi

Atatürk büstünü bulunduğu yerden alarak belediyenin şantiyesine götüren ekipler, polyester malzemeyle büstün tadilatını yaptı. Büstün zarar gören yerlerini onaran, bakımlarını yapan ekipler, daha sonra, dış etkenlere ve iklimsel koşullara dayanıklı yaldız boyayla boyadı.