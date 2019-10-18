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    HaberlerEgeAtatürk büstü ilk günkü gibi
    18.10.2019 - 00:59 |

    Atatürk büstü ilk günkü gibi

    Gaziemir Zafer Mahallesi Muhtarlığı Binası önündeki tahrip edilen Atatürk büstü, Başkan Halil Arda’nın talimatıyla onarıldı.

    Atatürk büstü ilk günkü gibi

    Atatürk büstünü bulunduğu yerden alarak belediyenin şantiyesine götüren ekipler, polyester malzemeyle büstün tadilatını yaptı. Büstün zarar gören yerlerini onaran, bakımlarını yapan ekipler, daha sonra, dış etkenlere ve iklimsel koşullara dayanıklı yaldız boyayla boyadı.

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