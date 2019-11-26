Atatürk Mahallesi çamurdan kurtuldu

Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye teşekkür eden Muhtar Bedir Kılıç, “Bozulan yollarımız iki günlük yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Tozdan topraktan ve çamurdan kurtulduk. Kış ayına biraz daha hazırlıklı girmemize yardımcı oldular” dedi.