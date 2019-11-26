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    HaberlerEge HaberleriAtatürk Mahallesi çamurdan kurtuldu
    26.11.2019 - 00:01 |

    Atatürk Mahallesi çamurdan kurtuldu

    Atatürk Mahallesi çamurdan kurtuldu

    Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’ye teşekkür eden Muhtar Bedir Kılıç, “Bozulan yollarımız iki günlük yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Tozdan topraktan ve çamurdan kurtulduk. Kış ayına biraz daha hazırlıklı girmemize yardımcı oldular” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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