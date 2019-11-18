18.11.2019 - 01:51 |
Atatürk’ü anlatacaklar
Medical Park İzmir Hastanesi ve Mövenpick Hotel İzmir işbirliğiyle her ay sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin konuk olduğu Kent Söyleşileri, bu ay gazeteci, şair Yaşar Aksoy ile yazar Hanri Benazus’u konuk ediyor.
20 Kasım Çarşamba günü 19.00’da düzenlenecek olan etkinlikte, Benazus ile Aksoy, Atatürk ve İzmir’e dair tarihi bilgileri paylaşacak.
Polisin 'dur' ihtarına uymadıNevşehir'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve 3 arkadaşı uzun süren kovalama sonucunda yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi.