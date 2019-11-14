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    HaberlerEge HaberleriAtatürk’ü bilimle andılar
    14.11.2019 - 01:18 |

    Atatürk’ü bilimle andılar

    Atatürk’ü bilimle andılar

    Türkiye’nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) tarafından “10 Kasım İBG Bilim Günü” düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “İBG’nin ana hedefi de Atatürk’ün tasavvur ettiği Türkiye’yi ve bilimsel üretimi bu topraklarda hayata geçirmek, bilimden aldığı güç ile ülke ekonomisini değiştirecek çalışmalara öncülük etmek” dedi. Konuşmacılardan Prof. Dr. Banu Onaral ise, dünya genelinde akıl çağının başladığını belirtti. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil de, “İçinizde gelecekle ilgili ümitsizliğe kapılanlar varsa İzmir’e gelsinler. Burası hayat bulmak, enerji bulmak, ümit bulmak için gelinebilecek en özel yerlerden biri” dedi.

    Öte yandan 10 Kasım İBG Bilim Günü’nde İBG ile bilim ve teknoloji şirketi Merck, ortak bir çalışma deklarasyonuna imza attı. İlaç geliştirmek, biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimin desteklenmesi, biyoteknolojik ilaç geliştirme süreçlerinde teknik bilgi paylaşımı, insan gücü yetiştirmek için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanıyor.

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
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    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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