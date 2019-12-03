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    HaberlerEge Haberleri Atatürk’ü insani yönüyle anlattı
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    03.12.2019 - 00:02 |

    Atatürk’ü insani yönüyle anlattı

    Atatürk’ü insani yönüyle anlattı

    Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Türkan Başyiğit, Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Söyleşileri kapsamında ‘Atatürk’ü Anlamak’ konulu bir sunum yaptı. Atatürk’ün bugüne kadar kitaplarda büyük asker, dahi lider diye yazılıp tanıtıldığını belirten Başyiğit, Cumhuriyet kadınlarına bu kez Atatürk’ü felsefesi, düşüncesi ve insani yönüyle anlattı. Başyiğit, ”Atatürk, sanattan, edebiyata, tarihten, ziraata kadar birçok farklı dalda yol gösterici olmuştur. Dünyanın bugün bile hayranlıkla söz ettiği bir lidere sahibiz. O’nu anlar, düşüncesini rehber edinirsek, hepimiz birer Atatürk olabiliriz” dedi.

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