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    HaberlerEgeAtatürk’ün evini görmek daha kolay
    04.08.2019 - 00:43

    Atatürk’ün evini görmek daha kolay

    Atatürk’ün evini görmek daha kolay

    Toplu taşımacılık firması Özikizler Turizm, karşılıklı İzmir-Selanik seferleri için gerekli izinleri aldı. Heyecanla beklenen seferler 9 Ağustos’ta başlıyor. İzmir ve Selanik’ten karşılıklı olarak cuma ve pazar günleri yapılacak seyahatler, saat 17.00’de başlayacak 07.00’de sona erecek. 12 saatlik yolculukta duraklar Keşan, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve Kavala olacak. Özikizler Turizm ortaklarından Ali Bür, “Artık dileyenler tek araçla Batı Trakya’dan İzmir’e, İzmir’den Batı Trakya’ya rahat rahat gelip gidecek. Bu vesile ile iki ülke insanı arasındaki ilişkiler daha da sıcak hale gelirken turizm de canlanacak” dedi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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