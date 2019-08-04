Atatürk’ün evini görmek daha kolay

Toplu taşımacılık firması Özikizler Turizm, karşılıklı İzmir-Selanik seferleri için gerekli izinleri aldı. Heyecanla beklenen seferler 9 Ağustos’ta başlıyor. İzmir ve Selanik’ten karşılıklı olarak cuma ve pazar günleri yapılacak seyahatler, saat 17.00’de başlayacak 07.00’de sona erecek. 12 saatlik yolculukta duraklar Keşan, Dedeağaç, Gümülcine, İskeçe ve Kavala olacak. Özikizler Turizm ortaklarından Ali Bür, “Artık dileyenler tek araçla Batı Trakya’dan İzmir’e, İzmir’den Batı Trakya’ya rahat rahat gelip gidecek. Bu vesile ile iki ülke insanı arasındaki ilişkiler daha da sıcak hale gelirken turizm de canlanacak” dedi.